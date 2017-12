Tchad : remaniement du gouvernement, plusieurs remplacements

Un décret lu ce soir sur les antennes de la Télé Tchad, pris sur proposition du chef du gouvernement, nomme plusieurs personnalités au gouvernement :



Ministre des Infrastructures et du désenclavement et de l'aviation civile : Adoum Younousmi

Ministre de l'Agriculture, de l'irrigation et des équipements agricoles : Asileck Gamar Sileck

Ministre des affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale : Mahamat Zene Cherif

Ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social : Mahamat Allaou Taher

Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation : Bellom Mialloum Adrien

Ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale : Ahmadaye Abdelkérim Bakhit

Ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre : Bichara Issa Djadallah

Ministre des postes, des nouvelles technologies, de l'information, de la communication et porte-parole du gouvernement : Madame Madeleine Alingué

Ministre de la justice, garde des sceaux, chargé des droits humains : Djimet Arabi

Ministre de la jeunesse, du tourisme, de la culture, des sports et de l'artisanat : Mahamat Saleh Haroun

Ministre de l'Education Nationale et de la promotion civique : Ahmat Khazali Acyl

Ministre de l'économie et de la planification du développement : Issa Doumradjé

Ministre du pétrole et de l'énergie : Béchir Madet Ministre des mines, du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé : Youssouf Abassalah

Ministre de la femme, de la famille et de la solidarité nationale : Amina Koudjana

Ministre de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme : Singyabe Barnabas

Ministre de l'élevage et des productions animales : Mahamat Annadif Youssouf

Ministre de la formation professionnelle et des métiers : Adoum Dangaye Nokour Guet

Secrétaire général du gouvernement, chargé des réformes et du dialogue avec l'assemblée nationale : Madame Assia Abbo

Secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la promotion civique : Madame Ndoubaï Félicité

Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, à l'intégration africaine et la coopération internationale : Madame Ndirguet Elisabeth