Tchad : remise collective de peines aux détenus de la maison d'arrêt de Mongo

Une cérémonie de remise des peines aux détenus de la maison d'arrêt de Mongo s'est déroulée ce 5 août 2021. Elle a vu la présence de plusieurs autorités locales principalement le gouverneur de la province du Guera, Sougour Mahamat Galma, le maire de la ville de Mongo, Hasan Souleyman, les autorités administratives, militaires et judiciaires.



Prenant la parole, le procureur de la République, Ehka Nicholas Pahimi, a rappelé que cette remise est signée par décret n°099 du 30 juin 2021 du président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby.



"La maison d'arrêt de Mongo a une capacité de 412 places pour les détenus dont 217 condamnés et inculpés confondus parmi lesquels deux femmes et quatre mineurs", a ajouté le procureur.



Les remises des peines concernent 115 personnes, tous hommes majeurs bénéficiant de la peine dont neuf libérés. "Ils demeurent toujours citoyens en prenant l'exemple de Nelson Mandela qui était devenu président après sa libération de prison", a martelé Ehka Nicholas Pahimi.



Le gouverneur a dans son intervention, mis en garde tous les détenus ayant bénéficié de cette peine de respecter les lois de la République pour ne pas commettre les mêmes délits, actes et crimes de guerre.



Fadil Siddick Adam, représentant des bénéficiaires des remises de peines, a remercié le gouvernement pour cette grâce et a promis un comportement responsable au nom de tous les détenus.