Tchad : remise d’équipements sportifs à la ligue départementale de handball du Bahr-Azoum

Dans le souci de procéder à un démarrage effectif du championnat de handball dans le département du Bahr-Azoum, la Délégation provinciale de la jeunesse et des sports du Salamat, a remis à la ligue départementale de handball des équipements sportifs. La cérémonie de remise officielle est organisée au Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC).



Composés de multiples maillots, filets, ballons..., ces équipements destinés aux handballeuses et handballeurs du département de Bahr-Azoum, ont été remis officiellement par le Délégué provincial de la jeunesse et des sports du Salamat, Brahim Al-Hissein Ahmat au président de la ligue départementale de handball, Abdelkrim Adoum. Encadreurs, sportifs et amateurs du handball, ont tous salué le geste de la délégation.