Tchad : remise de chèques aux lauréates du projet Zouhour Almara pour l'autonomisation des femmes

Lors d'un point de presse tenu ce samedi 23 décembre 2023, à la grande salle de la Maison Nationale de la Femme, Madame Zenaba Edith, Directrice de l'Autonomisation et de l'Encadrement des Femmes, a remis des chèques aux lauréates du projet Zouhour Almara. L'objectif de cette initiative est d'encourager et d'orienter les femmes tchadiennes vers des carrières professionnelles fructueuses.



Le programme "Zuhur Almara" vise à soutenir et à récompenser les initiatives entrepreneuriales des femmes. Cette année, les mères célibataires sont à l'honneur, et leurs projets novateurs et socialement impactants seront récompensés. Au total, 82 projets ont été enregistrés jusqu'à la date de clôture de l'appel à projets le 12 novembre 2023.



Madame Zenaba Edith, représentant Madame le Ministre d'État, a souligné que la promotion de l'autonomisation des femmes au Tchad est une priorité exprimée par les plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République, le général Mahamat Idriss Deby. Le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale s'efforce de concrétiser cette volonté politique. Le programme Zouhour Almara offre ainsi un cadre propice pour repérer et encourager les initiatives féminines, tout en favorisant l'entrepreneuriat féminin grâce à l'appui de partenaires, notamment l'UNFPA.



L'apport des femmes tchadiennes au développement économique et social est indispensable, bien qu'elles soient encore sous-représentées dans les instances de décision. L'ordonnance du 22 mai 2018 instaurant la parité dans les fonctions nominatives et électives constitue une base solide pour que les femmes revendiquent davantage leurs droits. Le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale souhaite, par le biais de cette initiative, valoriser le travail des femmes dans tous les secteurs clés du développement.



Les six meilleurs projets ont été récompensés d'un montant total de 6 500 000 FCFA et bénéficieront d'un accompagnement de trois mois par une équipe d'experts. Voici les détails des prix : la première lauréate, Madame Gamra Abdelatif, a remporté une somme de 1 300 000 FCFA pour son projet d'autonomisation des mères célibataires dans la culture de maraîchage. La deuxième lauréate, Madame Magere Grace, a également remporté 1 100 000 FCFA pour son projet d'élevage et de vente de viande de canard au Tchad. D'autres projets ont également reçu leurs récompenses.