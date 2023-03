Tchad : remise de chèques aux lauréats de l'Initiative 50 000 emplois décents du Mayo Kebbi Est

Cette initiative a été lancée en juillet 2022 pour répondre à la question du chômage des jeunes et encourager l'auto-emploi ainsi que la création d'activités génératrices de revenus. L'appel à candidatures a permis de recevoir 21 077 dossiers sur l'ensemble du territoire national.



Dans son allocution, le coordonnateur du projet, Kemba Didah Alain, a rappelé que les plus hautes autorités de la République déploient des actions et des efforts tous azimuts pour faire face à la question de l'employabilité des jeunes. Les lauréats de l'Initiative 50 000 Emplois Décents pour les Jeunes seront les ambassadeurs de ce projet et la réussite de leurs activités déterminera la suite de cette initiative. Il les a exhortés à faire bon usage des fonds mis à leur disposition et à respecter leurs engagements dans la mise en œuvre de leurs activités. L'évolution de leurs activités, la création d'emplois et le remboursement des fonds dans les échéances prévues permettront de financer les projets des autres jeunes dans les prochaines vagues.