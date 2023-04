Tchad : remise de chèques aux lauréats du projet "Initiative 50.000 emplois décents" au Mandoul

Ce 1er avril, la Province de Mandoul a organisé la remise des chèques aux jeunes lauréats bénéficiaires du projet "Initiative 50.000 emplois décents". Ce projet vise à financer des groupements et associations de jeunes pour un montant total de 40.000.000 F, réparti entre 41 projets. L'événement s'est déroulé en présence de l'ex-gouverneur du Mandoul et de différents responsables civils et militaires.



Dans son discours, le délégué de la jeunesse, des sports, des loisirs et du leadership entrepreneurial sortant, Ramda Naodjingar, a encouragé les jeunes à utiliser rationnellement cette enveloppe pour développer leurs activités et ainsi changer radicalement leur train de vie, contribuant ainsi à l'épanouissement de la province. Il a également mis en garde les bénéficiaires contre les risques de divorce, de vagabondage sexuel et d'alcoolisme, rappelant que le respect scrupuleux du calendrier de remboursement était primordial.



Le coordonnateur de l'initiative 50.000 emplois décents, Kemba Didah Alain, a quant à lui souligné que ce fonds mis à disposition des jeunes était un crédit qui devait être remboursé, mais qu'après le remboursement d'autres projets seraient financés lors de la prochaine vague. Il a fait appel à l'accompagnement des bénéficiaires pour mener à bien cette initiative et remercié le délégué sortant pour son soutien, tout en invitant le nouveau délégué à assurer le suivi individuel de tous les jeunes porteurs de projets.



Enfin, l'ex-gouverneur du Mandoul, Hissen Dakou, a souligné l'importance de la promotion de la jeunesse pour le développement économique, culturel et politique de la province, et a salué cette politique d'emploi comme une solution aux problèmes de la jeunesse tels que le chômage, l'exode rural, le mariage précoce, la fuite du bras valide et l'immigration des jeunes vers la zone d'orpailleurs. Il a appelé les hautes autorités, les ONG, les banques, les partenaires de développement et les encadreurs de jeunesse à accompagner les promoteurs pour assurer la réussite de la gestion de leur projet.