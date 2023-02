Tchad : remise de kits d'accompagnement aux femmes pour promouvoir l'emploi au Batha

L'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE), à travers son bureau d'Ati, a remis des kits d'accompagnement à un groupe solidaire de femmes ayant réussi leur formation en teinture des pagnes indigo, ainsi qu'une enveloppe financière au profit de 30 femmes.



Les kits remis aux bénéficiaires sont composés d'un rouleau de tissus, de colorants, d'hydro soud, de gants, de lunettes, de bassines et de ciseaux.



Le chef du bureau, Mahamat Haroun Mahamat, a souligné que l'ONAPE accompagne depuis plusieurs années, les demandeurs d'emplois ayant des projets de création d'entreprise pour soutenir l'économie du pays.



Mahamat Haroun Mahamat a remercié le directeur, Sadick Brahim Dicko, d'avoir accepté de soutenir le groupe solidaire de femmes sans la moindre hésitation, rendant ainsi possible la remise des kits.



En remettant les kits, le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, a appelé les bénéficiaires à saisir cette opportunité offerte par les plus hautes autorités du pays. Le maire a également demandé aux bénéficiaires de bien gérer les ressources accordées par l'Office National pour la Promotion de l'Emploi.