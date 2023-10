Tchad : remise de kits de pré-positionnement à la Croix Rouge provinciale de la Tandjilé

Une cérémonie de remise des kits de pré-positionnement à la Croix-Rouge provinciale de la Tandjilé, s'est déroulée ce jeudi 12 octobre 2023 à Laï. C’est le préfet intérimaire du département de la Tandjilé Est, Abdelaziz Tchang-Lang Tokama, représentant la gouverneure, qui a présidé ladite cérémonie.



Ce don est composé de nattes, couvertures, sacs de riz et sucre, des moustiquaires, bidons d’huile, cartons de savon linge, lampes torches, bâches, le tout évalué à un montant de 34 millions de FCFA. Le don est destiné aux 500 ménages sinistrés de la province de la Tandjilé.



Cette action s’inscrit dans le cadre du projet partenariat programmatique pilote, mis en œuvre par la Croix-Rouge française, et financé par l'Union européenne. Dans son allocution de circonstance, le représentant de la Croix Rouge française, Ziga Aïna, a souligné que l'objectif recherché, à travers ce don, est d’accélérer la localisation de l'aide dans les crises humanitaires et sanitaires.



Et Ziga Aïna d’ajouter que cette donation n'est pas la première, car plusieurs autres l'ont précédé en 2022, pendant que la province de la Tandjilé était sévèrement touchée par les inondations.



Officiant la cérémonie, le préfet intérimaire du département de la Tandjilé Est, Abdelaziz Tchang-Lang Tokama, a salué l’initiative entreprise par la Croix Rouge française, et a exhorté d'autres ONG à emboîter les pas à la CRT et CRF, en volant au secours de la population, en cas d’éventuelles catastrophes naturelles.



En réceptionnant les kits de prépositionnement, le président de la Croix-Rouge du Tchad, Moussa Kebgue Waguia, a remercié le gouvernement tchadien, et ses partenaire DG ÉCHO et les membres du consortium CRT-CRF, pour leur appui aux personnes vulnérables de la province. Il promet que ces kits iront directement aux bénéficiaires.



La remise symbolique du kit au préfet intérimaire de la Tandjilé Est, qui à son tour, a remis au président de la CRT, et une visite guidée de stock, ont mis un terme à cette cérémonie.