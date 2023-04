Tchad : remise de parchemins de fin d'études à huit pasteurs à l'Ecole Biblique en langue locale

Après 4 ans d'études en théorie et pratique biblique, ces étudiants sont déclarés pasteurs à part entière, sanctionnés par la remise des attestations. La cérémonie était marquée par 3 temps forts, commençant par le message de circonstances tiré de la 2ème lettre de Timothée, chapitre 3, verset 10 à 17, qui traite des difficultés de l'homme de Dieu lors de l'exercice de son ministère.



Sans transition, le directeur de l'école, le pasteur Nadyo Bekoutou François, et le président du conseil d'administration, pasteur Timar André, se sont relayés sur la chaire pour exposer les difficultés de l'école, résumées par la réduction considérable du nombre d'étudiants. Les jeunes et les églises locales sont interpellés à un engagement sincère pour le service de Dieu.



Très ravis d'avoir terminé ce cycle de formation malgré les difficultés de tout genre, les lauréats, par la voix d'un d'entre eux, n'ont pas caché leur satisfaction et ont remercié tous ceux qui ont contribué à leur réussite. Ils n'ont pas manqué non plus de donner des orientations pour la promotion suivante afin de réduire les pourcentages des difficultés.



Un couple sur huit a immédiatement reçu son affectation pour l'annexe de Sarh. La fête est à son comble.