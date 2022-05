Tchad : remise de peine collective à la maison d'arrêt d'Am-Timan

Plusieurs détenus de la maison d'arrêt d'Am-Timan bénéficient d'une remise de peine collective. La cérémonie officielle a été organisée ce lundi 30 mai 2022, à la salle des audiences du tribunal de grande instance d'Am-Timan.



Ils sont 75 condamnés à voir leur peine réduite collectivement. Et cela est relativement conforme à l'application du décret nº1102 du 4 mai 2022, portant remise de peine. L'audience publique a été présidée par Riraï Éric, président du tribunal de grande instance d'Am-Timan, en présence du gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam, et de quelques personnalités.



Après la lecture du décret, le Substitut du procureur, Lobreu Josué, a, lors de son intervention, fait savoir aux bénéficiaires qu'ils doivent comprendre que le milieu carcéral est un lieu d'éducation, de formation et de réinsertion par excellence.



A cette occasion, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam a prodigué quelques orientations aux concernés. Il les exhorte à mettre en exergue les leçons tirées pendant leur séjour carcéral, afin de devenir des citoyens responsables. S



elon les critères, 20 bénéficiaires ont officiellement reçu leurs certificats de remise de peine et sont désormais libres d'aucune condamnation.