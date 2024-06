Tchad : remise des attestations de reconnaissance aux donateurs de bœufs à Ati

La commune d'Ati a remis des attestations de reconnaissance aux donateurs de bœufs à la population de la ville d'Ati, à l'occasion de la fête de la Tabaski.



En effet, ce 18 juin 2024, le représentant de l'ONG turque İhlas Vakfi et le représentant de l'Association Solidarité et Développement Durable, ont reçu des attestations de reconnaissance par la population de la commune de la ville d'Ati.



Cette reconnaissance vise à saluer l’engagement pour la facilitation d'être en contact, et d'établir un lien avec cette organisation humanitaire, permettant ainsi la distribution de bœufs à la population de la ville d'Ati, lors de la fête de Tabaki.



L'occasion a été donnée au maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, de remercier l'ONG Ihlas Vakfi, l'ambassade de Turquie au Tchad et l'Association Solidarité et Développement Durable, pour cette action humanitaire significative, qui renforce les liens d’amitié et de coopération entre la commune d'Ati et les ONG turques.