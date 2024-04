Tchad : remise des bourses d'ABF et accueil des nouveaux étudiants de l'Institut Confucius

Le Président de l'Université de N'Djamena, Mahamat Saleh Daoussa Haggar, a souligné l'importance du renforcement des liens culturels et éducatifs entre les deux pays. Il a exprimé sa reconnaissance envers l'engagement de la Chine envers l'éducation et sa contribution à la promotion de la compréhension interculturelle de l'Institut Confucius. Il a exprimé l'espoir de pouvoir compter sur une collaboration continue pour renforcer encore davantage leur institution.



L'Institut Confucius incarne l'esprit de collaboration et d'échange culturel entre le Tchad et la Chine. Il contribue à renforcer les liens d'amitié et de respect mutuel entre les deux pays. Le partage des connaissances et des expériences est essentiel pour construire un monde plus harmonieux et inclusif.



L'Institut Confucius, inauguré en 2021, est un établissement à caractère non lucratif, visant à l'enseignement du chinois et aux échanges culturels. Il est prêt à fournir avec plaisir la formation et l'enseignement de la langue chinoise aux Tchadiens.