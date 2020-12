Tchad : remise des bulletins du 1er trimestre aux écoliers à Abéché

L'école primaire Amkalsoum située au quartier Haya-Salam dans le 4e arrondissement de la commune d'Abéché, a organisé jeudi dans ses locaux une cérémonie de remise des bulletins du 1er trimestre pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. L'événement s'est déroulé en présence de l'inspecteur départemental urbain d'Abéché, Moussa Ahmat Mahamat, des parents d'élèves et du corps enseignant.



Dans son discours, le directeur de ladite école Youssouf Mahamat Djimé a donné les résultats globaux du 1er trimestre de toutes les classes qui sont de 97,12 %. Ce sont des résultats encourageants, raison pour laquelle, il a salué le courage et le travail abattu par les enseignants qui ont donné les meilleurs d'eux même pour finaliser le trimestre en un temps record. Il a enfin félicité les uns et encouragé les autres à doubler d'effort pour le second trimestre.



Très ému des statistiques de la première manche, l'un des parents d'élèves présent à la cérémonie a pris la parole pour remercier l'administration pour la qualité de l'enseignement.



Le fondateur de l'école primaire privée Amkalsoum, Djibrine Ahmadaye, a exhorté les parents d'élèves à faire un suivi régulier de leurs progénitures la maison afin qu'ils participent à leur formation.



Les trois meilleurs élèves de chaque classe ont reçu des cadeaux de l'administration.