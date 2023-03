Tchad : remise des chèques aux bénéficiaires de l'Initiative « 50 000 emplois décents » au Logone Occidental

Ce 30 mars 2023, dans la province de Logone Occidental, une cérémonie de remise de chèques a eu lieu, en présence du gouverneur et de différents responsables civils et militaires, pour récompenser les jeunes lauréats bénéficiaires du projet « Initiative 50.000 emplois décents ».



L'événement a également marqué le lancement de cette initiative qui accompagnera les 41 meilleurs projets des jeunes, y compris les groupements et les associations, pour une enveloppe de 40 000 000 FCFA.



Le coordonnateur de l'initiative 50 000 emplois, Kemba Didah Alain, a souligné dans son discours que le sous-emploi des jeunes est l'un des problèmes majeurs du pays, avec des conséquences fâcheuses parfois.



Cette initiative menée sous la houlette du chef de l'Etat, se veut une des solutions idoines aux problèmes de chômage des jeunes du Tchad. La ferme volonté du gouvernement de Transition de résoudre durablement la question du chômage des jeunes, par la promotion de l'auto-emploi et la création d'activités génératrices de revenus, est décrite dans cette initiative du chef de l'Etat.



Le gouverneur du Logone Occidental, Ibrahim Ibni Oumar, a encouragé les bénéficiaires à faire bon usage de ces fonds, afin de permettre à leurs frères et sœurs de la localité de bénéficier de la prochaine vague. La question de l'emploi des jeunes demeure une préoccupation majeure du gouvernement de la République du Tchad.



Bien que la création d'emplois soit une lutte contre le chômage, le sous-emploi et la pauvreté, la situation de l'emploi est marquée par un certain nombre de contraintes. Ce fonds sert de capital pour la jeunesse de la province, et il est important que les bénéficiaires le remboursent et le gèrent convenablement, afin de pouvoir s'aider eux-mêmes, ainsi que leurs frères et sœurs.