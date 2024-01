Tchad : remise des diplômes au lycée Alwihda arabe, 64 lauréats du baccalauréat célébrés

Lors de la cérémonie marquant la remise des attestations aux lauréats du lycée Alwihda arabe, dans le 8ème arrondissement de la commune, qui s'est tenue ce matin du 27 janvier 2024, un total de 64 lauréats ont obtenu leur diplôme du baccalauréat de la session de juin 2023, dont 12 filles et 52 garçons. La cérémonie s'est déroulée en présence du fondateur du lycée, des enseignants, des administrateurs et des parents d'élèves.



Au total, 64 lauréats de l'année académique 2022-2023, dont 12 filles et 52 garçons, ont obtenu leur diplôme de fin du second cycle. Toutes les séries confondues, la série A4 comptait 59 élèves, dont 49 admis d'office, soit un taux de réussite de 88,59%, tandis que la série D comptait 16 élèves, dont 14 admis d'office, soit un taux de réussite de 98,48%.



Dans son discours de bienvenue, le fondateur Zakaria Adam Djibrine a souligné que l'éducation est la clé de l'avenir de nos enfants, à travers le monde. Il a rappelé que de nombreux enseignants ont contribué au succès de leurs élèves, les aidant à devenir ministres, conseillers, directeurs d'entreprise, et bien plus encore. L'année 2022-2023 a marqué une étape importante pour les élèves du cycle secondaire et primaire. Le succès de nos élèves est une grande source de fierté pour nous, avec un total de 75 élèves ayant passé le baccalauréat, dont 64 admis d'office et 11 échoués.



Il a exhorté les jeunes lauréats à se rappeler que l'éducation ne s'arrête pas au niveau du cycle secondaire et qu'un chemin vers l'enseignement supérieur les attend. Aussi, Zakaria Adam Djibrine a encouragé les élèves qui ont échoué au baccalauréat à se ressaisir et à se préparer, car ils seront les remplaçants de leurs collègues, et le pays a également besoin d'eux. Il a exprimé sa gratitude envers les parents d'élèves, les enseignants et les administrateurs.