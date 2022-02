Tchad : remise des matériels de travail aux membres du CLSPD à Abéché

La secrétaire générale du département de Ouara, Méram Diker, a présidé mercredi dernier à la mairie d´Abéché, une cérémonie de remise de matériels de travail, destinés aux membres du Conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance (CLSPD).



La cérémonie s'est déroulée en présence du maire de la ville d’Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, des chefs d´arrondissements et bien d'autres invités, venus pour la circonstance. Le CLSPD est un projet mis en place, au sein de toutes les communes du Tchad, par le gouvernement et piloté par l’Association fondamentale de défense des droits Humains (APLFT), sur financement de l’Union européenne.



Il est mis en œuvre dans le cadre du projet Action citoyenne pour le renforcement de la gouvernance locale et de la sécurité. Ces matériels sont composés : d´une moto de marque Yahama, d'un groupe électrogène de 5KV, d'un ordinateur desk top avec ses accessoires, d'un appareil de sonorisation et d'un appareil photo numérique.



Dans son mot introductif, le coordinateur régional de l’APLFT, Ramadan Hamad a dit que ces matériels permettront aux membres du CLSPD de mener à bien ses activités. De son côté, le maire de la ville d’Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam s'est réjoui de la remise de ces matériels qui pourront renforcer les interventions des membres de cette plate-forme, afin de mieux exécuter et pérenniser les acquis de ce projet.



Remettant les matériels aux membres du CLSPD, la secrétaire générale du département de Ouara, Méram Diker Bauer a remercié le gouvernement du Tchad et l’Union européenne d´avoir mis à la disposition du Conseil local de sécurité et de la délinquance, ces matériels afin de jouer pleinement son rôle. Elle a enfin exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage.