Tchad : remise des matériels et équipements aux maitres artisans de Sarh

La Maison des Métiers de Sarh avec l’appui du Programme, Formation et Insertion des jeunes (FORMI), a procédé ce 05 juillet 2023, à la remise des matériels et équipements aux maitres artisans des groupements en construction métallique et menuiserie bois.



Ce sont au total, douze ateliers qui ont bénéficié chacun des matériels comme poste portatif à souder, cisaille à tôle manuelle, grande meuleuse et perceuse.



Du côté du groupement des jeunes en menuiserie bois, plus de dix ateliers ont bénéficié des lots suivants : une scie sauteuse électrique, un rabot électrique à main, une toupie électrique à main et une fonceuse électrique à main.



Le président de la Maison des Métiers de Sarh, Dol Zacharie, a notifié que ces matériels viennent à point nommé, car ils serviront à aider ces différents ateliers, tout en réduisant le taux de chômage en milieu jeune et aussi, aider beaucoup de citoyens dans la ville de Sarh.



Le chef d’antenne FORMI, Achille Ndana Kira a, pour sa part, situé le contexte de ce geste qui est celui de lutter contre le chômage en milieu jeune. Par ailleurs, il invite la Maison des Métiers de Sarh, à faire le suivi afin que ces matériels soient utilisés à bon escient.



Quelques bénéficiaires se disent très heureux de recevoir ce matériel.