Tchad : remise des parchemins à 16 lauréats en sciences économiques de l'université Adam Barka

Le dimanche 3 juillet 2023, une cérémonie solennelle s'est tenue à l'hôtel 3 étoiles d'Abéché, pour la remise des attestations aux lauréats en sciences économiques et gestion de l'université Adam Barka.



Moustapha Abdramane, l'un des lauréats, exprime sa gratitude envers ses enseignants et souligne les défis surmontés pour atteindre ce diplôme. Il considère cette réalisation comme une ouverture vers de nouvelles opportunités sur le marché.



Dr Allamine Moussa, chef du département de sciences économiques et de gestion, félicite les étudiants pour leur réussite et souligne leur capacité à créer leur propre emploi plutôt que d'attendre un poste dans la fonction publique.



Il les considère comme les meilleurs étudiants qu'il ait rencontrés au cours de sa carrière. La cérémonie s'est achevée par la remise des attestations aux lauréats de la 12ème promotion en sciences économiques et de gestion.