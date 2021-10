Tchad : remise des parchemins pour 250 lauréats de l'UAMI

Le PDG de l'UAMI, Sahoulba Gontchomé, estime que les lauréats ont reçu une solide formation dans les filières de licence professionnelle en rapport avec les besoins de l'économie.



Le représentant des lauréats, Moussa Adoum, souligne que la mise en place d'une politique tendant à appuyer le secteur privé concourt à l'objectif d'inverser la tendance chômage.



"On peut accorder des exonérations spécifiques aux entreprises, surtout industrielles, pour permettre à ces dernières de s'installer et d'exercer leurs activités sans difficultés majeurs, d'autant plus que la pérennité de ces entreprises constitue une opportunité d'emploi", préconise Moussa Adoum.