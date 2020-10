Tchad : remplacement par décret à l'état-major de l'armée de terre

Le décret n°1999 du 02 Octobre 2020 porte nomination des officiers généraux et supérieurs des Forces Armées et de Sécurité dont les noms suivent à des postes de responsabilité ci-après à l'État-major de l'Armée de Terre

:

• État-major de l'Armée de Terre:

- Chef d'Etat-major 1er Adjoint: Général de Brigade YAYA SIRO en remplacement de Général de Brigade TIDJANI ISMAËL SOUGOUR, appelé à d'autres fonctions;

- CEM/EMAT: Colonel NAYIM NGARTOINAN NAYIM



Le décret est pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence, chargé des armées, des anciens combattants et victimes de guerre.