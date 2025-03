Tchad : rencontre de prise de contact du délégué général du gouvernement du Kanem

Ce mercredi 05 mars 2025, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a tenu une rencontre de prise de contact avec les délégués provinciaux et les chefs de services déconcentrés de l'État.



Au début de la réunion, une brève présentation de chaque participant a été effectuée, afin de favoriser une meilleure collaboration. La solidarité administrative a été mise en avant, soulignant l'importance de l'engagement, de la synergie et de l'amour du travail pour un fonctionnement efficace.



Le délégué a également exhorté chacun à prendre pleinement conscience des enjeux liés au développement du pays en général, et de la province en particulier. Le manque de latrines dans les établissements scolaires a été identifié comme une priorité urgente.



Par ailleurs, les différents responsables présents ont pris la parole pour exposer les problèmes entravant le bon fonctionnement de leurs structures, notamment le problème de l'eau, le manque de gaz, de carburant, ainsi que les défis liés à l'assainissement dans la ville.



Le premier magistrat de la province a pris note avec attention des préoccupations soulevées, et s'est engagé à transmettre les doléances aux autorités compétentes. La rencontre s'est achevée sur une note positive, avec une photo de famille qui symbolise l'engagement collectif pour le développement de la province du Kanem.