Tchad : rencontre de sensibilisation sur la paix dans le département de Mangalmé

Avec les autorités administratives, les chefs de canton, les chefs de service, les responsables des forces de défense et de sécurité, les chefs religieux, les partis politiques et les organisations de la société civile, une rencontre a été présidée par le préfet du département de Mangalme, Mahamat Brahim Abdramane.



Le président de Transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno, lors de sa visite de travail dans la province du Guera, a rencontré ses concitoyens à Mangalmé.



Le respect de l'autorité de l'État et la cohabitation pacifique, ces deux sujets étaient au centre de l'adresse du chef de l'État à l'endroit de cette population. Il s’agit là d’une mise en pratique de cette instruction du président, objet de la rencontre de sensibilisation organisée par le préfet Mahamat Brahim Abdramane.



À travers cette assise de sensibilisation, l'objectif visé est de véhiculer le message de paix, de cohabitation pacifique et du vivre-ensemble. L'occasion était bien indiquée pour le préfet de remercier vivement les différentes sensibilités pour la mobilisation, lors de la visite du chef de l'État à Mangalmé. Il a aussi fait un compte rendu de la rencontre avec le président de Transition à Mongo.



Le préfet du département de Mangalme a par ailleurs souligné que la préservation de la paix est l'affaire de tous, et il est du devoir de chacun d'œuvrer en ce sens.



Enfin, il a exhorté tous les responsables de cette communauté à prendre leurs responsabilités en mains, à apprendre à être solidaires, à renoncer à la violence et à cultiver l'esprit de paix et du vivre-ensemble.