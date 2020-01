Tchad : rencontre entre le gouvernement et les syndicats à la Présidence

Le ministre secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, président du Haut comité technique tripartite, Hissein Brahim Taha, a présidé jeudi après-midi au Palais présidentiel, une réunion avec les organisations syndicales.



"La rencontre a permis aux deux parties de plancher sur les points de revendications des travailleurs du secteur public à la suite de la promesse faite par le chef de l’Etat", a indiqué la Présidence.



Dans son message à la Nation prononcé le 31 décembre 2019, le chef de l'Etat a promis une restauration graduelle des avantages des travailleurs du secteur public.



Le ministre Hissein Brahim Taha a demandé à tous les participants de faire preuve de dépassement et de bon sens.



Les discussions entamées ce jour doivent permettre aux deux parties d’aller vers un consensus. C’est vers cet objectif que convergent les positions, a expliqué Ali Abbas Seitchi, président du Cadre national du dialogue social.



Les discussions vont se poursuivre dans les prochains jours et devraient aboutir à un accord. L'accord viendra préciser le taux et les modalités de remboursement des avantages amputées sur les salaires des fonctionnaires, conséquence des mesures d’austérité prises dans le contexte de la crise économique et financière.