Tchad : rencontre entre responsables des radios d’obédience catholique à Kelo

Il se tient depuis ce matin à Kelo, une rencontre des responsables des radios associatives et communautaires d’obédience catholique.



L’ouverture des travaux a été présidée par le président de la Commission épiscopale des moyens de communication et sociales, Mgr Dominique Tinoudji, évêque du diocèse de Pala.



Cette rencontre a eu lieu pour évaluer les activités, et mettre en réseau toutes les radios d’obédience catholique, afin de fournir un travail de qualité.



Mgr Dominique Tinoudji demande aux différents responsables des radios de mettre en œuvre le réseau pour une synergie d’actions. Prenent part à ces assises de deux jours, les directeurs, rédacteurs en chef et chargés de programme.