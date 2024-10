Tchad : rencontre périodique pour renforcer une synergie d'actions aux droits de l'homme

Ce lundi 30 septembre 2024, les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme, sous la houlette du HCDH, tiennent leur sixième rencontre trimestrielle du Cadre National de Concertation au Bureau Commun des Nations-Unies situé à Klemat.



Cette rencontre est le résultat de la mise en œuvre du Projet d'Appui aux Organisations de la Société Civile promouvant les droits de l'homme et aux défenseurs des droits de l'homme et au Tchad (OSC-DDH), lequel projet est financé par l'Union Européenne.



Le cadre de ce jour a vu la présence du représentant adjoint du Haut-commissaire des Nations-Unies au Tchad et chef de bureau adjoint, Delly Mawazo et celui de la délégation de l'Union Européenne, Medrano Adan Javier. L'objectif de cette rencontre périodique est de renforcer une synergie d'actions entre ces Organisations, pour mieux promouvoir et protéger les droits de l'homme de toutes et tous.



Dans leur mot de bienvenue, les représentants du Haut-commissaire des Nations-Unies au Tchad et chef de bureau adjoint et de la D.E.U, ont encouragé la tenue régulière de ce cadre afin de mieux discuter sur les questions des droits de l'homme.



Ils ont exhorté les participants à exprimer leurs préoccupations au directeur des droits humains du ministère de la Justice et des Droits humains, présent à ladite rencontre pour échanger avec les OSC sur l'état de collaboration entre elles et son département ministériel. Ont pris part à cette rencontre 30 personnes dont 14 femmes.