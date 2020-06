Tchad : renforcement de l'hygiène et de l'assainissement, un projet lancé à Moundou

Dans son discours de circonstance, le coordonateur du Centre d’Etudes et de recherche sur la Gouvernance, les Industries Extractives et le Développement durable, Docteur Maoundonodji Gilbert, par ailleurs représentant CERGIED-RKU, a remercié les autorités provinciales pour leur présence. Il a souligné que la particularité de l’amélioration de l’hygiène et l’assainissement est une approche holistique qui combine un accès facile aux infrastructures et la promotion du changement des comportements par les bénéficiaires, en s’appuyant sur les capacités institutionnelles, politiques et sectorielles renforcés.



Docteur Maoundonodji Gilbert de poursuivre que l’amélioration des conditions de vie en matière d’hygiène et d’assainissement nécessite plus d’actions de promotion et d’éducation. C’est pourquoi, le gouvernement de la République du Tchad a fait du volet IEC, une composante essentielle du PAEPA.