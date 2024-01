Tchad : renforcement de la collaboration scientifique entre le CECOQDA et une Université congolaise

Le Ministre de l'Élevage et des Productions Animales a présidé ce vendredi 12 janvier 2023 la cérémonie de signature d'un protocole d'accord de Coopération Scientifique et Technologique entre le Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires (CECOQDA) et l'université Denis Sassou N'Guessou en présence des différents responsables du ministère.



Selon le président de l'université Denis Sassou N'Guessou, le Pr Ange Antoine Abena, cette accord va permettre une collaboration entre deux structures d'accompagnement pour l'implantation de laboratoires, qui sera un point commun dans le cadre de la recherche à développer à moyen et long terme. Il s'agit d'un accord d'une durée de 5 ans, renouvelable.



De son côté, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Abdoulaye Diar Mogodi, souligne que ce protocole d'accord met en évidence que le CECOQDA est un centre d'excellence dont la réputation dépasse les frontières du Tchad. Il exprime sa reconnaissance envers l'université Denis Sassou N'Guesso du Congo pour avoir choisi le CECOQDA dans le cadre de ce partenariat visant à renforcer les capacités et à promouvoir l'accompagnement scientifique et technologique.