Tchad : renforcement de la gestion migratoire basée sur les données

Le gouverneur de la province du Lac, Djibrine Ratou, a présidé ce 18 juillet 2023 à Bol, l'ouverture d'un atelier de lancement du processus des Indicateurs de Gouvernance des Migrations.



Cette initiative, mise en place par le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec l'OIM (Organisation Internationale pour les Migrations), vise à susciter un dialogue sur le développement de politiques migratoires exhaustives et basées sur des données probantes.



Selon Mouftah Mohamed Brahim, chef du sous-bureau de l'OIM à Baga sola, le processus des indicateurs de gouvernance des migrations vise à accompagner les autorités locales dans l'analyse des politiques et pratiques migratoires, afin de mieux comprendre les bonnes pratiques, les lacunes potentielles et les priorités futures en matière de gestion des migrations dans la province du Lac.



Il souligne également que ce processus permettra d'évaluer les mesures et politiques relatives aux personnes déplacées à l'intérieur du pays et aux solutions durables. Mbodou Seid, directeur général de l'administration, des affaires juridiques et des Tchadiens de l'étranger au ministère des Affaires étrangères, souligne que la question migratoire est une réalité au niveau de l'Union africaine et des Nations Unies.



Il affirme que notre pays, en tant que pays de destination, de transit et de départ, ne peut pas rester à l'écart de cette problématique qui préoccupe la communauté internationale.



Dans son discours d'ouverture, le gouverneur de la province du Lac, Djibrine Ratou, a souligné que les indicateurs de gouvernance des migrations sont des mécanismes mis en place aujourd'hui par 101 pays, dont le Tchad, ainsi que 75 collectivités locales, pour aider les pays à évaluer leur gouvernance en matière de migration.



Enfin, il a exhorté les participants à suivre attentivement toutes les présentations qui seront faites par les éminents experts présents lors de l'atelier.