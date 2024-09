Tchad : renforcement des OSC de Bébédjia pour la mise en place des cadres de concertation

Ce renforcement de deux jours des organisations de la société civile (OSC) de Bébédjia, pour la mise en place des cadres de concertation afin de promouvoir la paix, la cohésion sociale et le règlement des conflits dans le département de la Nya, et en particulier la commune de Bébédjia, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet citoyenneté active et gouvernance ouverte au Tchad, financé par l’Union européenne, à travers l’ONG OXFAM.



Fier du renforcement des capacités des membres des organisations de la société civile, le président du cadre de concertation communale de Bébédjia, Bétel Morodoum, a situé le cadre de son institution mise en place depuis 2019.



Car dit-il, l’objectif est de contribuer à la restauration de la confiance, au rapprochement des citoyens et les élus locaux, favoriser la communication entre les élus locaux et la population, mais aussi favoriser le partenariat entre la commune et les ONG.



Le maire 1er adjoint de la ville de Bébédjia, Baounoudji Parfait s’est réjoui de cet accompagnement du projet qui vient à sa deuxième phase, pour soulager toutes les communautés.



Dans son mot de recadrage de cette séance de formation, le président du projet citoyenneté active et gouvernance ouverte au Tchad, Mbangnadji Théophile, a précisé que l’objectif est de rapprocher les gouvernants et les gouvernés autour d’une même table, pour les affaires publiques.



A l’entame des échéances, les participants ont focalisé leurs interventions sur le sentiment d’appartenance, le changement de comportement, et la mise en place du cadre de concertation communal.