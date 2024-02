Tchad : renforcement des capacités des acteurs locaux à Pala

Le ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, en partenariat avec le Programme d'appui à la gouvernance au Tchad, forme du 21 au 23 février 2024, les acteurs locaux.



Cette session de formation, qui dure trois jours dans les locaux de la commune de Pala, s'articule sur le budget programme. A l'ouverture des travaux, le maire de la commune de Pala, Tao Hindabo, se rassure de l'amélioration de la gestion communale au niveau local.



Selon le directeur de l'économie et des finances locales, représentant le ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation Abakar Lawn Adji, les participants doivent être outillés sur l'importance du budget programme, et les dispositions de la Loi organique relative aux Lois de finances.



Ils se familiarisent également avec les innovations ayant trait à la régulation budgétaire, à la rénovation du contrôle budgétaire et à d'autres principes et notions. Le préfet du département de Mayo Dallah, Oumar Issakha Fouzari rappelle sur le principe de la décentralisation veut que les collectivités autonomes bénéficient d'une autonomie administrative.