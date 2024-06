Tchad : renforcement des capacités des acteurs locaux au centre d’un atelier à Mongo

Cette session de renforcement des capacités qui s’est déroulée ce mardi 11 juin 2024 à l’Adetic de Mongo a vu la présence des autorités administratives notamment le secrétaire général de la province du Guéra Djerambeté Dingamyo, accompagné de ses collaborateurs.



L’objectif est de renforcer les capacités des autorités locales et leaders traditionnels et religieux et les jeunes dans chaque « village de la démocratie », de promouvoir et vulgariser la résolution 2250 des Nations Unies au profit des autorités locales, des leaders traditionnels, religieux et des jeunes, mais aussi et surtout, renforcer l’animation des « villages de la démocratie ».



C’est le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamiyo, qui a lancé officiellement ces travaux. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet conjoint intitulé « renforcement des relations inter générationnelles », mis en œuvre par l'UNFPA Tchad et UNICEF Tchad, et financé par le Peace Building Fund (PBF).



Le secrétaire général a salué les associations des jeunes YAL! Chad, Afriyan Tchad et Salama Peace qui, conjointement, ont conjugué leurs efforts dans un esprit de synergie d'action, avec l'appui de l'UNFPA, pour rendre possible cet atelier de renforcement des capacités.



La mise en place des « villages de la démocratie » représente l'espoir d'un avenir où la participation de tous, indépendamment du statut social ou de l’origine, est valorisée et encouragée. En renforçant ensemble les capacités et en unissant les efforts, l’on peut faire de ce concept « villages de la démocratie », un symbole de progrès et d'inclusion des jeunes.



Il faut signaler que c’est par une photo de famille que la cérémonie d'ouverture de l’atelier s’est achevée.