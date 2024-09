Tchad : renforcement des capacités des enseignants arabophones dans le 8ème arrondissement

L'inspection départementale de l'Education nationale et de la Promotion civique pour la commune de N'Djamena 8ème, organise du 19 au 21 septembre 2024, un atelier de renforcement de capacités de 140 enseignants (es) arabophones du moyen et secondaire, en prélude à la préparation de la rentrée scolaire 2024-2025.



Cet atelier se tient au complexe scolaire Maarif-tchado-turc, section garçons. Aboubakar Assidick Abdoulaye Issa, l'inspecteur départemental de l'Education nationale et de la Promotion civique pour la commune de N'Djamena 8ème, dans son mot de bienvenue, rappelle que cet atelier vise à élever la compétence des enseignants de l'inspection de l'Education nationale du 8ème arrondissement, pour préparer pleinement et intégralement la rentrée académique de l'année 2024-2025.



Le directeur des ressources humaines, Abdel Hakim Moustapha, représentant du recteur de l'Académie de l'Ouest, dans son allocution de circonstance, souligne que c'est avec une grande émotion et une fierté, qu'il se tient à cet atelier de renforcement de capacités de 140 enseignants (es) arabophones du moyen et secondaire.



Pour lui, cet atelier de trois jours permettra aux enseignants de s'approprier les thèmes suivants : l'évaluation des apprentissages, la gestion des ressources humaines et la maîtrise des classes qui permettront aux enseignants de faire face aux difficultés pédagogiques dans leurs établissements respectifs.



Le directeur des ressources humaines réitère que cet atelier permettra également aux enseignants d'apprendre les connaissances basées sur les meilleures pédagogies, et de garantir la bonne articulation, la stratégie et la méthode d'enseignement.