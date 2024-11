Tchad : renforcement des capacités des enseignants en calcul mental à Mbikou

L'inspection pédagogique de Mbikou, avec le soutien technique du centre départemental de formation continue des enseignants du primaire de la Nya, a organisé le 18 novembre 2024 une session de formation destinée à renforcer les compétences des enseignants dans l'enseignement du calcul mental au cours moyen (CM).



Cet atelier vise à combler les lacunes pédagogiques, améliorer les techniques d'enseignement, et aider les enseignants à développer des compétences telles que la mémoire auditive, la confiance en soi et l'attention des élèves, tout en augmentant leur rapidité en calcul.



Dandadji Ayouba, coordonnateur des activités à l'inspection pédagogique de Mbikou, accompagné de l'animateur du centre départemental de formation continue des enseignants du primaire de la Nya, a animé les échanges. Il a expliqué les objectifs et l'importance de l'enseignement du calcul mental au CM.



Selon lui, ce concept est crucial car il favorise la réflexion rapide des élèves, leur concentration et leur capacité à résoudre des problèmes dans un temps limité. Au cours de la session, les enseignants ont été guidés sur la démarche pédagogique de l'enseignement du calcul mental, et ont bénéficié de conseils pratiques.



Ensuite, ils ont participé à un travail de groupe qui a porté sur l’élaboration d’une fiche pédagogique en calcul mental au CM1, selon l’approche par compétences. Lors de la clôture de cette session, l’inspecteur pédagogique de l’enseignement primaire de Mbikou, Tomdongarti Ngaredim, a rappelé l'importance du respect des pratiques pédagogiques sur le terrain. Il a insisté sur le rôle de l’enseignant en tant que modèle pour les élèves.



Enfin, il a exhorté les participants à appliquer les acquis de la formation pour améliorer la qualité de l’enseignement en calcul mental, afin de permettre aux apprenants de mieux comprendre les concepts mathématiques de base.