Tchad : renforcement des capacités des experts sur la collecte et le traitement des données et de modélisation

Cet atelier de formation des experts et expertes formateurs a été organisé ce mardi 9 juillet 2024, dans un hôtel de la place. L'ouverture de cet atelier a été présidée par le secrétaire général du ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, en présence du représentant adjoint du Programme des Nations Unies pour de Développement (PNUD).



L'objectif principal de cet atelier était de renforcer les capacités des experts et expertes formateurs, sur la maîtrise et la collecte et traitement des données, à travers des logiciels homologués tels que les outils collectés Earth et Saiku.



Dans son allocation d’ouverture, le secrétaire général du ministère de l’Environnement, Yamita Hassan explique que cet atelier s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris par le gouvernement du Tchad, pour renforcer nos capacités nationales en matière de lutte contre le changement climatique. II fait suite à deux ateliers importants qui ont posé les jalons de cette démarche.



Tout d’abord, en janvier dernier, le ministère avait organisé un atelier de renforcement des capacités techniques et matérielles des experts sectoriels et formateurs en termes d'utilisation des logiciels adaptés pour le traitement des données de GES au Tchad, qui a permis à la finalisation avec des outils essentiels tels que GACMO, LEAP, EXACT, GLEAM-l et IPCC Inventory.



Le SG du ministère de l'Environnement estime que les outils spécifiques et avancés tels que la collecte Earth et Saiku, joueront un rôle crucial dans la capacité à collecter, analyser et modéliser les données nécessaires à un suivi efficace de notre action climatique.



En effet, le changement climatique représente l'un des défis, les plus pressants de notre époque. Ses impacts se font ressentir au Tchad, affectant nos écosystèmes fragiles, et les moyens de subsistances de millions de nos concitoyens. « Face à cette menace, notre pays a pris des engagements ambitieux dans le cadre de l'accord de Paris, formalisés dans notre CDN révisée soumise en 2021 », a-t-il poursuivi.



Profitant de cette occasion, le SG a tenu également à remercier sincèrement le PNUD, pour son soutien financier et technique dans l'organisation de cet atelier. Selon le représentant adjoint du PNUD, M. Jos de la Haye, malgré son niveau d'exposition aux risques et chocs climatiques, le Tchad est l'un des pays qui bénéficie très peu de financement climatique.



Cette situation est en partie liée aux faibles capacités nationales à maîtriser et adopter les outils et instruments standards mis en place pour proposer des notes et documents de projets adaptés, et conformes aux normes internationales, en vigueur quand bien même le pays a souscrit aux accords et conventions en matière de lutte contre les changements climatiques.



Le représentant de PNUD indique également que, les changements climatiques se manifestent sous des formes différentes et complexes qui appellent à des connaissances des méthodes et techniques spécifiques à fin d'identifier impacts potentiel dans plusieurs secteurs de développement. II est important de souligner que cet atelier de formation des experts et expertes formateurs durera trois jours.