Tchad : renforcement des capacités des journalistes sur l’importance du secteur de l’élevage

L'atelier a pour objet de s'interroger sur le rôle des médias et d’élaborer des messages clés en matière de sensibilisation du public sur le rôle catalyseur de l’élevage dans l’atteinte des ODD.

Le Réseau des Journalistes pour l’Humanitaire et le Développement Durable au Tchad, en collaboration avec le Programme d’Appui Structurant de Développement Pastoral (PASTOR), a lancé ce mercredi 26 décembre 2018 à Mara, une localité située à une quinzaine de kilomètre de Farcha, un atelier de sensibilisation à l’attention de 40 journalistes et communicateurs sur l’apport de l’élevage dans l’atteinte des objectifs du développement durable (ODD) au Tchad.Cet atelier de sensibilisation vise à amener les journalistes et les communicateurs à cerner toute l’importance de la contribution potentielle du secteur de l’élevage dans l’atteinte des ODD par le Tchad. Il permet spécifiquement aux hommes des médias d’avoir entre autres un aperçu sur le secteur de l’élevage, de mener une réflexion stratégique sur le développement du secteur de l’élevage dans le cadre des ODD et surtout d’asseoir une dynamique d’échange entre les acteurs du secteur et les médias.La formation contribuera à renforcer la capacité des journalistes à avoir une idée claire sur les politiques en matière de développement pastoral en vue d’une contribution satisfaisante à la réduction de la pauvreté. Elle permettra d’instaurer une dynamique d’échange entre acteurs du secteur et journalistes qui sera amorcée et permettra d’établir un climat de complémentarité et d’entraide.