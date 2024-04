Tchad : renforcement des capacités des membres des bureaux de vote à Mbikou

Les membres des bureaux de vote de la sous-préfecture de Mbikou pour l'élection présidentielle de 06 mai prochain ont été outillés ce jeudi 25 avril 2024, en présence des membres de l'Agence nationale de gestion des élections section départemental et sous-préfectorale.



L'objectif est de renforcer les capacités des membres dans les différents bureaux de vote, sur leur rôles et responsabilités, mais aussi et surtout, le déroulement du scrutin.



À l'entame des travaux, le représentant du sous-préfet de Mbikou, Allahdjingar Dobian, s'est réjoui de cet échange fructueux qui aidera les membres du bureau de vote, surtout les jeunes à respecter la procédure générale, pour une réussite du scrutin dans la sous-préfecture de Mbikou.



Le facilitateur Houzibe Tcholna, par ailleurs juriste de formation d'une manière détaillée, a éclairci l'auditoire sur les critères d'éligibilité des membres de bureau de vote, et leur rôle et responsabilités, tout en mettant l'accent sur l'accession dans les bureaux de vote des délégués des partis politiques, car selon lui, un délégué du parti doit avoir une attestation d'accréditation délivré par l'Ange.



Il s'est attardé sur la procédure de vote, notamment le vote par procuration, le vote des nomades, le vote par dérogation. Pour sa part, le chef de mission Hamadou Ali Wari a commencé son intervention sur le dépouillement, car dit-il, après le scrutin, les membres du bureau de vote, doivent procéder au dépouillement de manière public sans interruption en respectant la procédure.



Le chef de mission a renseigné que le procès-verbal sera produit en quatre pages, réparti dans quatre enveloppes sécurisées. Après la phase théorique, l’on a eu droit à une formation d'un groupe pour la phase pratique sur les différentes phases de déroulement de vote. Quelques participants se disent satisfaits de cet échange et demandent aux organisateurs de le pérenniser dans toutes les élections.