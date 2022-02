Tchad : renforcement des capacités des organisations locales sur le foncier à Ati

Le secrétaire général de la province du Batha a lancé le 2 février 2022 à Ati, le projet « Renforcement des capacités des organisations locales à la prévention des conflits fonciers et en promotion des droits de tous à l'accès à la terre ».



Au total quatre organisations non gouvernementales à savoir, Actions des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture Section du Tchad (ACAT-Tchad) ; l'Organisation pour l'Appui au Développement des Initiatives Locales (ODIL) ; la Convention Nationale pour le Dialogue et le Règlement Pacifique des Conflits au Tchad (CONDRIRECT) et ATHAS, réunis dans un consortium sont prévenus à développer une stratégie commune autour d'une thématique.



Ce projet est financé par l'Union européenne, pour une durée de 36 mois et concerne quatre provinces, à savoir : le Borkou, le Batha, le Bareh-Elgazal et le Wadi-Fira. L'objectif de ce projet est de contribuer à la promotion de la démocratie, de droit de l'homme et des libertés fondamentales, afin de faire du Tchad un État de droit respectueux des valeurs universelles, garantissant la dignité humaine et la vie.



Pour le chef de mission Mahamat Allafouza Barkaï, leur mission est « d'arriver à mettre les jeunes et femmes au centre de la vision 2030 du Tchad prônée par les plus hautes autorités du pays, afin de donner à cette couche sociale, les droits basiques à leur épanouissement entrepreneurial ».



Lançant les travaux, le secrétaire général de la province du Batha, Abdelaziz Maï Mahamat, représentant le gouverneur, a souligné que ce projet s'inscrit en droite ligne du processus du dialogue inclusif et de la feuille de route du gouvernement de transition, entamé depuis quelques mois par les plus hautes autorités du pays.



Par ailleurs, Abdelaziz Maï Mahamat demande à l'Union européenne de continuer d'appuyer les quatre organisations à faire davantage dans les autres provinces du pays. Car selon lui, la question des conflits liés à l'accès à la terre est un phénomène qui n'épargne aucune province.