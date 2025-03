Tchad : renforcement des compétences en santé sexuelle, une formation sur le genre à N’Djamena

Le ministère de la Santé publique et de la Prévention, en partenariat avec l'Agence Française de Développement (AFD), à travers le projet d'appui au secteur de la santé au Tchad (PASST3), a lancé le 4 mars 2025, une formation sur la thématique du genre et les droits en santé sexuelle.



Cette formation est destinée aux sages-femmes et maïeuticiens des centres de santé revitalisés de N'Djamena, ainsi qu'aux membres de l'Association tchadienne des sages-femmes et maïeuticiens. Dans son mot de circonstance, le représentant de (AFD), chef d'équipe d'assistance à la maîtrise d'ouvrage PASST3, Mohamed Alassane Toure souligne que les sages-femmes donnent la vie.



« C'est un travail noble que vous faites, mais ce travail sera encore plus valorisé s'il est exercé dans des conditions respectant les droits humains, dans un cadre humanisé, où les femmes, les filles et les adolescents se sentent encouragés à fréquenter les structures sanitaires pour accéder à l'ensemble, des services sans discrimination. Nous exprimons notre reconnaissance au service de la cellule nationale de gestion de projet ».



Pour sa part, le coordonnateur de CNGD PASST3, Dr Djabar Hamid, il a rappelé que cette formation représente une occasion unique d'approfondir la compréhension sur les enjeux de genre dans le domaine de la santé reproductive. Elle est essentielle également pour cerner les contours de l'éthique de soins et des soins respectueux des droits.



« En intégrant une approche sensible au genre, nous pouvons mieux répondre aux besoins spécifiques des femmes et des filles, leur garantir un accès équitable aux soins, améliorer leur bien-être.

L'approche genre ne se limite pas à l'égalité entre les sexes ; elle vise également à identifier et à corriger les inégalités qui peuvent exister dans l'accès aux soins, dans la qualité des services fournis et dans les interactions entre professionnels et bénéficiaires. En prenant en compte ces aspects, nous œuvrons non seulement pour un système de santé plus efficace, mais aussi pour une société plus juste.

Durant ces trois jours de formation, vous aurez l'occasion d'échanger, d'apprendre et de renforcer vos compétences afin de mieux comprendre les enjeux du genre et d'explorer des stratégies concrètes pour les intégrer dans votre pratique. Nous espérons que cet atelier vous apportera des outils pratiques et une réflexion enrichissante qui vous permettront d'être des acteurs du changement au sein de vos structures respectives ».



Il convient de rappeler que cette formation, débutée le mardi 4 mars 2025, à N'Djamena, se clôturera le 6 mars 2025 dans un hôtel de la place.