Tchad : renforcement des leaders politiques pour des élections référendaires démocratiques

Sous le thème "Cadre Juridique des Élections Référendaires", les leaders des partis politiques tchadiens et leurs représentants se sont réunis pendant deux jours à N'Djamena pour renforcer leurs capacités en vue de promouvoir le référendum constitutionnel.



Dr Nasra Djimasngar, dans son discours d'ouverture de l'atelier de formation, a souligné l'importance de renforcer la compréhension de la loi spécifique relative à l'organisation du référendum constitutionnel, promulguée le 30 mai 2023, afin de la rendre accessible aux principaux acteurs tels que les partis politiques, la société civile et les populations tchadiennes. Bien que certains leaders politiques contestent l'organisation de ces élections, le coordinateur du CNCP estime que cette contestation reflète la dynamique politique en cours au Tchad.



Les deux jours de séminaire seront axés sur la compréhension des enjeux du nouveau cadre juridique et institutionnel du référendum constitutionnel à la lumière des normes et standards internationaux. Les participants discuteront également des meilleures approches pour un référendum constitutionnel et des élections apaisées. Un autre point spécifique sera la sensibilisation des leaders politiques à l'implication accrue des femmes et des jeunes dans le processus référendaire et électoral.



En tant que partenaire clé du gouvernement tchadien dans cette initiative, le représentant du Président du PNUD au Tchad, Kamil Kamaludeen, affirme que cet atelier permettra aux leaders politiques tchadiens d'acquérir des connaissances et un accompagnement conformes à l'accord entre le gouvernement du Tchad et les Nations Unies, dans le cadre de la feuille de route de la transition.



Conformément à la feuille de route et aux recommandations du Département de la Navigation, de l'Information et de la Sensibilisation (DNIS), un Cadre National de Concertation Politique a été mis en place pour servir d'interface entre le pouvoir public et les acteurs politiques.



Le projet "Promouvoir une Transition Responsable, Inclusive et Pacifique au Tchad" du PNUD s'engage à soutenir le CNCP dans l'organisation de cet atelier de renforcement de capacités des leaders politiques tchadiens, dans le but de favoriser l'appropriation nationale du cadre juridique et institutionnel des élections.



Ce soutien en renforcement des capacités des leaders politiques sur le cadre juridique des élections contribuera à créer les conditions nécessaires pour prévenir les violences électorales, consolider la paix et organiser des élections démocratiques et apaisées au Tchad.



Tout comme les autres partenaires techniques et financiers, le PNUD continue d'accompagner les efforts du gouvernement pour la tenue d'élections démocratiques au Tchad. L'organisation s'engage à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour fournir un soutien multidimensionnel en vue d'atteindre les Objectifs de Développement Durable, notamment pour renforcer la paix, la justice, les institutions efficaces, promouvoir l'égalité des sexes et réduire les inégalités.



En tant que partenaire clé du développement et coordinateur de l'assistance technique électorale, le PNUD espère que ces journées d'interactions permettront aux différents partis politiques d'être mieux préparés, notamment dans le contexte de la révision du fichier électoral en vue de l'organisation du référendum constitutionnel d'ici la fin de l'année, a-t-il conclu lors de son discours d'ouverture.



La cérémonie s'est conclue par une photo de groupe rassemblant les différents acteurs des partis politiques tchadiens.