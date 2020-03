Tchad : renforcer l'éducation sociale contre la transmission des mauvaises valeurs

Selon Habssa, paneliste, "les violences faites aux femmes sont non seulement physiques et morales, mais elles peuvent aussi être économiques et psychologiques. Au Tchad, en 2015 nous avons enregistré plus de 385 cas des violences faites aux femmes, donc pour éradiquer ce fléau, il nous faut l'éducation et la sensibilisation de nos jeunes filles."



L'intervenant Dr. Mahamat Saleh Diar affirme que "pour éradiquer la violence faite aux femmes au Tchad, il faut d'abord l'éducation sociale afin d'éviter la transmission des mauvaises valeurs. Ces violences sont aussi souvent à caractère traditionnel, culturel et coutumier. L'éducation de la femme est le meilleur outil pour éradiquer ce fléau."