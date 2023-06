Tchad : renforcer la résilience climatique, une priorité dans le département de la Nya

Cette réunion a rassemblé les cinq maires du département de la Nya, les chefs de service déconcentrés de l'État, différentes associations et représentants des trois confessions religieuses. Ce projet concerne 23 communes de la province du Logone Oriental, en particulier 5 communes du département de la Nya. Son objectif est de renforcer les capacités de réponse des populations vulnérables pour mieux faire face aux chocs climatiques, en réagissant plus rapidement aux signaux d'alerte. Il vise également à contribuer au développement du processus communautaire de gestion des risques climatiques au Tchad et à soutenir le renforcement de la résilience des communautés face aux changements climatiques.



Dans les zones ciblées, les communautés seront en mesure de faire face aux changements climatiques grâce au renforcement de leur résilience.



Au début des travaux, le maire de la ville de Bébédjia, Maina Norbert Doumsengar, a rappelé les effets du changement climatique des années précédentes. Pour lui, il s'agit d'un phénomène mondial qui demande une solution durable. Maina Norbert Doumsengar a invité les parties prenantes à sensibiliser les différentes communautés sur les conséquences du changement climatique afin de prévenir les risques.



De son côté, Noubadoum Koumta, chef de projet de l'ONG ESEDD (Éducation Santé et Environnement pour le Développement Durable), a présenté le cadre de ce projet à l'audience tout en expliquant le partenariat du gouvernement avec le Ministère de la Production et de la Transformation Agricole, en collaboration avec le PNUD et le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM).



Après les protocoles, Noubadoum Koumta a présenté le projet en exposant les objectifs, les résultats attendus et les activités prévues devant l'auditoire.



Ce projet aura une durée de 8 mois. Les acteurs locaux impliqués comprennent les autorités administratives, traditionnelles, les chefs de services déconcentrés de l'État et les agents mobilisateurs communautaires.