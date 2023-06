Tchad : réparation du pipeline de Rig-Rig après un déversement de pétrole

Suite au déversement de pétrole sur le pipeline de Rig-Rig le 10 juin 2023, le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassan Jogoï, a été immédiatement alerté et a pris des mesures rapides pour prévenir les conséquences néfastes sur l'écosystème local, notamment en cette période de saison pluvieuse.



Le gouverneur a rapidement saisi le ministère des Hydrocarbures afin de procéder à une inspection et à des réparations nécessaires.



En réponse à cette alerte, le ministère a dépêché une équipe sur le terrain chargée de contenir le déversement et de minimiser son impact sur l'environnement. Grâce à ces interventions promptes, le pipeline a été réparé et aucune conséquence majeure n'a été constatée pour l'instant.