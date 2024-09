Tchad : report de la Journée Internationale de la Culture Toubou en solidarité avec les victimes des inondations

En prélude à la célébration de la Journée Internationale de la Culture Toubou, le comité d'organisation a tenu un point de presse ce samedi 14 septembre 2024, au Centre Palmeraie, quartier Klemat, pour faire le point sur l'organisation de cet événement.



Dans sa déclaration de circonstance, Maidé Korei Mallimi a rappelé que le dimanche 15 septembre est dédié à la promotion et à la préservation du patrimoine millénaire de la culture Toubou. Depuis 2017, cette date est un moment privilégié pour souligner l'importance de l'identité et des traditions Toubou. Cette année, la célébration est marquée par une tragédie naturelle.



En effet, les crises humanitaires causées par les inondations sur l'ensemble du territoire national ont plongé de nombreuses familles dans le deuil, les ont laissées sans abri, ou leur ont fait perdre leur bétail et leurs biens.



En signe de solidarité et de respect envers ceux qui traversent ces moments difficiles, le comité d'organisation a décidé de reporter les festivités. « Nous restons unis dans la compassion et exprimons notre soutien envers nos compatriotes affectés », a déclaré Maidé Korei Mallimi.



Une nouvelle date sera fixée ultérieurement pour honorer la culture Toubou, avec la ferveur qu'elle mérite. Le comité a lancé un appel à l'ensemble des citoyens du pays pour se mobiliser selon leurs capacités et participer aux différentes initiatives visant à venir en aide aux victimes des inondations.



Par ailleurs, le comité d'organisation a également exprimé sa reconnaissance envers tous les cadres GA, les jeunes bénévoles, et toutes les bonnes volontés qui soutiennent la promotion et la sauvegarde de la culture Toubou. « Restons solidaires pour la préservation de notre identité, afin que les générations futures puissent également célébrer la richesse de notre patrimoine commun », a-t-il conclu.