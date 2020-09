Tchad : report de validation d'un document de concertation entre la CENI et le HCACT

Le document cadre de concertation entre la CENI et le Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles (HCACT), dans le cadre du processus électoral, n'a pas pu être validé puis signé ce mercredi suite à des désaccords entre les deux institutions.



La séance de validation du document est reportée au samedi 5 septembre 2020.



Ce document de concertation qui doit être validé par la CENI, les chefs religieux, les chefs coutumiers, et le HCACT, a pour objectif l'inclusion dans la gestion dans la gestion du processus électoral, et le renforcement de la communication entre la CENI, les leaders religieux et les chefs traditionnels sur les questions électorales.



Il prévoit également le renforcement du mécanisme de sensibilisation, de l'éducation civique et électorale des populations à travers les leaders religieux et traditionnels, et la mise en place d'un mécanisme de prévention et de résolution des conflits électoraux.