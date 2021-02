Tchad : reprise des affrontements intercommunautaires à Mouraye, au Salamat

Après les récents affrontements intercommunautaires survenus à Mouraye au début de l'année en cours faisant plusieurs morts, les mêmes affrontements ont repris après une accalmie qui n'a pas trop duré. Deux communautés se sont de nouveau affrontées hier lundi 15 février et ce mardi matin dans un village situé à plus d'une vingtaine de kilomètre de Mouraye, chef-lieu de la sous-préfecture.



L'événement a coïncidé avec la tournée du gouverneur, le général Yambaye Massyra Abel dans la province. Mouraye est la dernière sous-préfecture programmée pour être visitée par le gouverneur ce mardi 16 février parmi les 9 sous-préfectures que compte la province. Le préfet du département de Bahr-Azoum, Mahamat Nour Ali Saboune présent dans la sous-préfecture pour accueillir le Gouverneur, se trouve sur le terrain depuis ce matin.



Les affrontements d'hier ont fait un mort et des blessés. Arrivé ce matin à Mouraye, le Gouverneur s'est rendu dare-dare sur le lieu des affrontements pour calmer la situation après des affrontements terribles qui ont causé la mort de plusieurs dizaines d'individus de part et d'autre.



Des blessés parmi lesquels un militaire dont le corps traversé par une balle, sont évacués pour les soins, quatre sont morts dont un militaire qui est sur le terrain pour calmer la situation. Selon ses collègues, une balle tirée par les belligérants l'a atteint. Il a rendu l'âme en cours d'évacuation.



Les forces de l'ordre tout corps confondu sont sur place. La situation est calme depuis cet après-midi.