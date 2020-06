Tchad : reprise des cours, des caravanes de sensibilisation se déploient dans les classes

Une caravane de distribution de cache-nez et de sensibilisation a été lancée jeudi à l'Institut supérieur de formation professionnelle (ISFOP), au quartier Sabangali de N'Djamena, par l'association dénommée "La santé avant tout" (ASAT). La caravane a ciblé différents établissements scolaires, instituts et universités de la ville de N'Djamena.



La chargée de promotion féminine de l'association, Batoul Moussa, a indiqué qu'au total, 500 masques ont été distribués.



"Ce don de cache-nez est une initiative collective de l'association pour mener cette action commune", a-t-elle précisé, ajoutant que l'association ne peut rester les bras croisés face à la mobilisation.



Le directeur de la scolarité et des examens de l'ISFOP, Mahamat Ahmat Taha, a estimé que ce geste intervient au moment où l'établissement en a le plus besoin pour lutter contre la Covid-19. Il a exprimé ses remerciements.