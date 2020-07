Tchad : reprise des vols, un protocole adopté pour les passagers en provenance de l'étranger

Le Tchad réouvre son espace aérien à compter du 1er août 2020 pour les vols passagers. Un protocole sanitaire a été adopté par le Comité national de riposte sanitaire.



Pour tous les passagers en provenance de l'étranger, il faudra avoir un résultat de test négatif à la Covid-19 réalisé par la technique de biologie moléculaire (PCR) et datant au maximum de 72 heures à l'arrivée, selon un courrier du coordonnateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi, adressé au directeur général de l'Autorité de l'aviation civile.



Le passager devra rester confiné à domicile en observant les mesures barrières (port de masque, lavage régulier des mains à l'eau et au savon, distanciation sociale) et réaliser un autre test PCR à N'Djamena au 7ème jour dans un des sites hospitaliers habilités. Ce test est payant. Il coûte 15.000 Fcfa à payer directement au guichet des hôpitaux.



Le reçu de paiement devra être présenté pour le retrait du passeport. Le passager qui séjournera moins de 7 jours devra observer les mesures barrières durant tout son séjour et signaler ses contacts (hôtel, habitation, lieu de travail), aux fins d'une enquête épidémiologique éventuelle.