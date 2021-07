Tchad : réquisitionnement de l’hôtel Chari, les ex-travailleurs réclament leurs droits

"C’est une façon de nous envoyer au diable. Ils n’ont même pas pensé à prendre nos consentements, si nous sommes partants ou non", souligne Djekaïnkoula Galion. Selon lui, la décision d'affectation n’a aucune base légale. "Il n’y a pas de proposition de salaire, ni avantage de logement".



Le délégué du personnel évoque une possible action en justice si la SONEXHO ne revoit pas sa décision. "Et si le problème persiste toujours, on peut engager d’autres procédures de réclamation en faisant des sit-in, opération tamtam", ajoute-t-il.



"On sait que dans ce pays tout va mal en ce moment. Il y a plein de chômeurs et le gouvernement crée encore de chômage en nous enlevant de notre boulot pour nous ajouter à ceux qui sont déjà au chômage. Au temps du défunt Maréchal, on sait que ça n’allait pas être comme ça mais aujourd’hui il y a un laisser-aller au niveau du gouvernement actuel", s'étonne-t-il.



Les ex-employés de l’hôtel Chari demandent au gouvernement "de prendre les choses au sérieux car ce sont les pleurs de la population dont il est question".