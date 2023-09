Tchad : réseau de falsification de bulletins scolaires démantelé à Sarh

Selon l'un des cerveaux de ce gang, la collaboration a débuté en 2020 lorsqu'il a rencontré deux amis avec lesquels ils ont créé un réseau de falsification de faux bulletins de notes, qu'ils vendaient à 3000 Francs CFA, et de faux changements d'établissement à 2500 Francs CFA.



En ce qui concerne la fabrication des cachets, ce même individu a précisé qu'il était artiste peintre et qu'il était capable de produire de nombreux faux cachets provenant de divers lycées et collèges, non seulement de la ville de Sarh, mais aussi d'autres villes.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousman Brahim Djouma, a félicité les forces de défense et de sécurité, en particulier la police de la ville de Sarh, pour leur excellent travail. Il a souligné que des individus de ce genre contribuent à la dégradation du niveau d'éducation à Sarh et au Tchad en général. Il a exhorté la justice à faire son travail afin que les présumés délinquants répondent de leurs actes devant la loi.



Le Procureur Général près la Cour d'Appel de Sarh, Allarakété Sanengar, a également félicité les forces de défense et de sécurité et a assuré au gouverneur que la justice suivra son cours.



Les trois présumés cambrioleurs sont ceux qui ont récemment cambriolé l'inspection pédagogique de l'enseignement primaire de Sarh Urbain "A", située dans le quartier Bégou du 4ème arrondissement, il y a une semaine.