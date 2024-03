Tchad : restitution de la participation des jeunes au Festival Mondial de la Jeunesse de Sotchi

En effet, le président de la République a également pris à cœur le projet visant à créer 50 000 emplois décents pour les jeunes, débloquant déjà des fonds considérables pour sa réalisation.



Le secrétaire général du ministère de la Jeunesse a appelé à l'unité et à la solidarité envers la jeunesse tchadienne, plaidant pour un avenir meilleur pour tous les Tchadiens. Et des remerciements et des recommandations ont été adressés respectivement au président de Transition, et au secrétaire général du ministère, pour avoir facilité la participation des jeunes Tchadiens en Russie.